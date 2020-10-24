В Литве четвертые сутки подряд выявили рекордное число заболевших COVID

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В Литве за прошедшие сутки выявили 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения (NVSC).

По данным центра, наибольшее количество заболевших коронавирусом в Вильнюсском уезде (188) Каунасском (89), а также в Клайпедском (75) уездах.

Согласно статистике, с 20 по 24 октября в стране фиксируют рекордное количество заболевших инфекцией с начала пандемии. Так, накануне в стране выявили 442 заболевших, 22 октября их было 424 человека, а 21 октября — 311.

Как сообщает Минздрав Литвы, всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 9104 человека. Из них 126 заболевших умерли, выздоровели — 3978.