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Пандемия коронавируса ,  
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В Литве четвертые сутки подряд выявили рекордное число заболевших COVID

Фото:Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

В Литве за прошедшие сутки выявили 474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения (NVSC).

По данным центра, наибольшее количество заболевших коронавирусом в Вильнюсском уезде (188) Каунасском (89), а также в Клайпедском (75) уездах.

Согласно статистике, с 20 по 24 октября в стране фиксируют рекордное количество заболевших инфекцией с начала пандемии. Так, накануне в стране выявили 442 заболевших, 22 октября их было 424 человека, а 21 октября — 311.

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Как сообщает Минздрав Литвы, всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 9104 человека. Из них 126 заболевших умерли, выздоровели — 3978.

Накануне количество людей в мире, у которых диагностировали коронавирус, превысило отметку 42,2 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших в США, там инфекцию подтвердили у 8,49 млн человек. На втором месте — Индия с 7,81 млн заразившихся, на третьем — Бразилия, там коронавирус выявили у 5,35 млн человек. Четвертое место по количеству заразившихся занимает Россия с 1,48 млн заболевших, пятое — Франция с 1,08 млн.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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