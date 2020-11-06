Штаб Трампа заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Пенсильвании

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени 3 ноября 2020 года в Филадельфии, штат Пенсильвания (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В штабе действующего президента США, кандидата от республиканцев Дональда Трампа заявили о нарушениях на выборах в Пенсильвании. Об этом сообщает телеканал Fox News cо ссылкой на главного советника кампании Трампа Мэтта Моргана.

«В Пенсильвании было много нарушений, включая то, что сотрудники избирательных комиссий не позволяли нашим добровольным юридическим наблюдателям иметь полноценный доступ к местам подсчета голосов», — заявил Морган.

Также советник Трампа сообщил, что в Неваде были тысячи людей, которые неправильно проголосовали по почте.

Ранее Fox News передавал, что Трамп потерял лидерство на президентских выборах в штате Пенсильвания. По данным телеканала, его соперник от демократической партии Джо Байден вырвался вперед после подсчета 98% бюллетеней и продолжает увеличивать отрыв.