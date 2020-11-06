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В РПЦ назвали фейковым «распятие» активиста в образе Христа на Лубянке

Фото:pixsl_markov / Twitter
Фото: pixsl_markov / Twitter

В РПЦ назвали фейковым «распятие» активиста Павла Крисевича, устроившего акцию в образе Иисуса Христа у здания ФСБ. Такое мнение высказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

«Фейковое «распятие» Павла Крисевича во многом отражает происходящее в современной культуре акционизма, который не создает новые формы и смыслы, а раз за разом паразитирует на том, что создано до них», — отметил Кипшидзе.

У здания ФСБ в Москве задержали активиста в образе Христа
Общество
Фото:Георгий Марков / Twitter

Он также выразил мнение, что акцией Крисевич попытался компенсировать «собственную творческую несостоятельность».

Накануне около здания ФСБ в Москве Крисевича, переодетого в Христа, «распяли» на кресте. Другие активисты в плащах с надписью «ФСБ» подожгли «тома уголовных дел». Крест был облит специальным веществом, которое может гореть и не вредить человеку. «МБХ медиа» сообщало, что таким образом Крисевич выразил поддержку политическим заключенным. Активиста задержали.

6 ноября в пресс-службе Тверского суда Москвы РБК сообщили, что суд признал активиста виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказании в виде 15 суток ареста.

РПЦ Иисус Христос акция
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Трамп 217 Байден 253
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