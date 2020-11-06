Сбербанк ответил на сообщения о сбоях с переводами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Операции в Сбербанке осуществляются в обычном режиме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В настоящее время все переводы проводятся в штатном режиме», — сказали в Сбербанке.

О том, что в работе Сбербанка утром 6 ноября происходили, сбои ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис Downdetector. По данным издания, 52% сообщений были о проблемах со входом в систему. Еще 43% пользователей не смогли перевести деньги, а у 4% возникли трудности с платежами по счетам. Также о проблемах с перечислением средств на счета Сбербанка заявил представитель Тинькофф Банка.

При этом, согласно данным Dondetector, сбоев в работе Сбербанка нет. Сообщения о проблемах были зафиксированы около 12:00, тогда поступило 17 сообщений.