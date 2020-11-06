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Песков ответил на сообщения о планах назначить главу Минстроя полпредом

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)
Кремль не будет комментировать сообщения о возможных кадровых перестановках в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас», — ответил он на вопрос о том, действительно ли глава Минстроя Владимир Якушев станет полпредом президента России в Уральском федеральном округе.

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Кроме того, Песков отказался отвечать на вопрос о том, есть ли у властей претензии к нынешнему полпреду на Урале Николаю Цуканову, который сейчас находится в отпуске. «На такие вопросы мы тоже не отвечаем», — сказал он.

О том, что Цуканов отдаст свой пост Якушеву, ранее со ссылкой на источники сообщили издания Ura.ru и Znak.com. По данным Ura.ru, решение еще не принято, и на этот пост рассматриваются другие кандидатуры. Znak.com пишет, в свою очередь, что окончательное решение о назначении Якушева было принято вечером 5 ноября. В качестве кандидатов также рассматривали депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, уточняет издание.

Владимир Якушев возглавляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с мая 2018 года. До этого он 13 лет был губернатором Тюменской области. Входит в Высший совет партии «Единая Россия».

Николай Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области. Затем год занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе и работал помощником президента. Полпредом Уральского федерального округа стал 26 июня 2018 года.

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