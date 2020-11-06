Посол объяснил данные о попытке изнасилования в Абхазии «гостеприимством»

Алексей Двинянин (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Попытки изнасилования российского врача в Гудаутском госпитале в Абхазии не было. Об этом сообщил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, передает ТАСС.

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. <…> Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан», — заявил он.

Ранее, 4 ноября, абхазский Telegram-канал APELSIN сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба попытался изнасиловать врача из России, прибывшую на помощь в районный госпиталь. По данным ресурса, девушка обратилась за помощью в посольство.

На следующий день пресс-секретарь посольства Денис Лавриков рассказал, что дипмиссия совместно с правоохранительными органами начала проверку информации по данному инциденту. При этом он подчеркнул, что никаких сообщений на электронную почту об этом не поступало.