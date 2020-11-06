В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 3,8 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 3783 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам заместителя мэра, число вылечившихся от коронавируса с начала эпидемии в Москве увеличилось до 332 984 человек.

Накануне оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщал, что за последние 24 часа в Москве скончались 69 пациентов с COVID-19. С учетом этих данных с начала пандемии в столице умерли 7140 человек с коронавирусом. Всего в Москве зарегистрировано 450 436 случаев заражения

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города пока не собираются вводить локдаун из-за коронавирусной инфекции. «Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — сказал Собянин. Глава города также отметил, что на этой неделе вновь замечен «определенный рост выявляемости».