СК завел дело после гибели семи человек при пожаре под Смоленском

Фото: ГУ МЧС по Смоленской области

По факту гибели людей при пожаре в Ельне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Смоленской области.

Видео: СК РФ

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар произошел ночью 6 ноября в одном из частных домов. В результате погибли семь человек, из них пять детей, самому старшему из которых 11 лет, уточнили в ведомстве.