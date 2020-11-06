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Несколько человек погибли при пожаре под Смоленском

Фото:ГУ МЧС по Смоленской области
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области

При пожаре в частном доме в Смоленской области погибли четыре человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. В то же время ТАСС сообщает о семи погибших.

По данным «РИА Новости», пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме в городе Ельня на улице Большая Калужская, 25. «Обнаружены тела четверых человек, из них двое детей», — сказал собеседник агентства.

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Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что погибли семь человек, включая пятерых детей, и еще один взрослый госпитализирован.

По данным источника «Интерфакса», погибли четверо, еще трое числятся пропавшими без вести. «Погибли двое взрослых и двое детей. Еще одного взрослого удалось спасти. Местонахождение еще троих детей неизвестно», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Смоленской области сообщили, что на улице Калужская произошло возгорание и есть пострадавшие. О погибших в сообщении не говорится. Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь пожаров.

Ранее, 4 ноября, в Челябинске в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое детей. В связи с этим региональная прокуратура начала проверку.

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