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В Челябинске при пожаре погибли женщина и двое детей

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с пожаром, при котором погибли женщина и двое детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошел в частном доме в Челябинске на улице Даурской. «Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль проверочные мероприятия правоохранительных органов по указанному факту», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл прокурор Металлургического района Челябинска Павел Диденко.

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Фото:ТАСС

В сентябре в селе Кемля в Мордовии произошел пожар в многоквартирном доме в результате которого погибли трое детей. Площадь пожара составила 60 кв. м.

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