СМИ узнали о 150 тыс. не доставленных вовремя бюллетеней на выборах в США

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

По информации издания, более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось.

В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее дня выборов бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными. Например, в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании бюллетени, пришедшие после 3 ноября, будут подсчитаны, так как почтовые штемпели датированы днем выборов. В то же время в Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени, не учитывают при подсчете голосов.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. В этом году досрочно в той или иной форме (почтой или личным приходом на участок) проголосовали более 90 млн избирателей из 233 млн. Из-за того, что проголосовать по почте решило беспрецедентно высокое число американцев, во многих штатах затянулся процесс подсчета голосов, который идет до сих пор.