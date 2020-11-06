Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 78,46 (-1,54) Инвестиции, 05 ноя, 13:16
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 92,12 (-1,22) Инвестиции, 05 ноя, 13:16
Как Армения справляется с наплывом беженцев из Карабаха. Репортаж Политика, 07:00 Правозащитники заявили о предрассудках судей в делах о самообороне женщин Общество, 07:00 В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за COVID-19 Общество, 06:42 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 06:39 СМИ узнали о 150 тыс. не доставленных вовремя бюллетеней на выборах в США Политика, 06:12 В пандемию число желающих перейти на фриланс россиян сократилось Общество, 06:00 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 05:46 Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников» Бизнес, 05:35 Врач назвал запрещенные при COVID-19 продукты Общество, 05:29 Нарышкин сообщил детали о работе Путина с информацией от разведки Общество, 05:07 5 автомобильных гаджетов, которые помогут водителю зимой РБК и Авито Авто, 04:47 СМИ сообщили об уменьшении отставания Байдена от Трампа в Джорджии Политика, 04:41 Два человека пострадали в аварии с электричкой и грузовиком под Москвой Общество, 04:01 Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью «поддельных опросов» Политика, 04:00
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
0 

СМИ узнали о 150 тыс. не доставленных вовремя бюллетеней на выборах в США

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

По информации издания, более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось.

В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее дня выборов бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными. Например, в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании бюллетени, пришедшие после 3 ноября, будут подсчитаны, так как почтовые штемпели датированы днем выборов. В то же время в Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени, не учитывают при подсчете голосов.

СМИ сообщили об уменьшении отставания Байдена от Трампа в Джорджии
Политика

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. В этом году досрочно в той или иной форме (почтой или личным приходом на участок) проголосовали более 90 млн избирателей из 233 млн. Из-за того, что проголосовать по почте решило беспрецедентно высокое число американцев, во многих штатах затянулся процесс подсчета голосов, который идет до сих пор.

На следующий день после выборов кандидат от республиканцев, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что изначально лидировал во многих штатах, даже в тех, которые традиционно отдают голоса за демократов. Однако затем, по словам президента, он стал «волшебным образом» уступать демократу Джо Байдену по мере подсчета «появившихся» бюллетеней.

Трамп утверждает, что замедленный подсчет голосов из-за отправки бюллетеней по почте — это «мошенничество» в пользу Байдена. Республиканец выступает за то, чтобы не учитывать бюллетени, полученные после выборов. Напротив, Байден заявляет, что «каждый голос должен быть учтен».

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
бюллетени президентские выборы в США почта
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
СМИ сообщили об уменьшении отставания Байдена от Трампа в Джорджии
Политика
Трамп заявил о давлении на избирателей с помощью «поддельных опросов»
Политика
Байден попросил американцев спокойно дождаться окончания подсчета голосов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter