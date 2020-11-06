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Нарышкин сообщил детали о работе Путина с информацией от разведки

Президент России Владимир Путин очень внимательно и профессионально работает с информацией, которую ему предоставляет разведка. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что затем в СВР проводят работу над этими пометками, уточняют необходимую информацию и отвечают на вопросы главы государства. По словам Нарышкина, работать с таким руководителем, который «знает тонкость и специфику» разведки — это большое удовольствие.

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Нарышкин отметил, что СВР информирует президента «практически без выходных и без праздничных дней», так как данные в службу поступают «со всех континентов, кроме Антарктиды». По словам главы СВР, сводку с необходимой информацией и все доклады служба предоставляет непосредственно Путину.

Путин в 1985-1990 годах работал в Дрездене по линии Первого главного управления КГБ. В 2017 году президент рассказывал, что главной частью его работы в органах госбезопасности была нелегальная разведка. Он говорил, что все сотрудники этой сферы обладают «особыми убеждениями» и складом характера и ради Родины готовы отказаться от своей личной жизни.

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