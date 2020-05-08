Путин на своем опыте вспомнил об особенностях воспитания разведчиков

В советское время сотрудников внешней разведки воспитывали в «духе исключительной преданности Отечеству». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

Президент рассказал, что после окончания Ленинградского государственного университета начал работать в органах государственной безопасности. Там он «довольно быстро» приступил к работе во внешней разведке, причем «в основном работал по линии нелегальной разведки».

«Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству», — указал Путин.

О том, что в службе внешней разведки работают «особые люди», которые готовы посвятить свою жизнь служению Отечеству, Путин уже говорил в 2017 году.