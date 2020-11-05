Следователи начали проверку после схода вагонов электрички в Новой Москве

Следователи организовали доследственную проверку после схода вагонов электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 21:04 мск на станции Толстопальцево. При отправлении электропоезда, следующего из Москвы с Малоярославец, произошел сход первого и частично второго вагона состава. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщили в следственном управлении, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, также организованы проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.