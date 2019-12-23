Президент «Курчатовского института» Ковальчук получил премию СВР

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук стал лауреатом премии Службы внешней разведки (СВР) России в области литературы и искусства имени академика Примакова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Премию вручал директор СВР Сергей Нарышкин. Ковальчук получил награду за создание телепрограммы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наука и разведка: атомный проект, технологии, безопасность», а также за организацию круглого стола, посвященного роли советской внешней разведки в создании отечественного ядерного оружия.

К тому же премии СВР в этом году были удостоены художник Юрий Бирюков за создание серии портретов разведчиков «Легенды разведки» и писатель Дмитрий Поляков-Катин за книгу «Берлинская жара», которая рассказывает о работе советской разведки во времена Великой Отечественной войны.

Михаил Ковальчук — советский и российский физик, специализирующийся на рентгеноструктурном анализе. Президентом НИЦ «Курчатовский институт» он стал в 2015 году. До этого с 2005 года он занимал должность директора центра. Его программа «Картина мира» стартовала на телеканале «Россия К» в 2019 году.

Премия СВР была учреждена в 2000 году. Ее присуждают за лучшие художественные произведения об отечественной разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, который с 1991 по 1996 год занимал пост директора СВР. Он также был министром иностранных дел России (до 1998 года) и премьер-министром страны (до 1999 года).