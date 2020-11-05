Кремль объяснил отсутствие комментариев по США фразой о «красной тряпке»

Дмитрий Песков (Фото: Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отсутствие в последние дни заявлений США о российском вмешательстве в выборы, отметив лишь, что все что связано с Россией в Соединенных Штатах «воспринимается как красная тряпка для быка», сообщает корреспондент РБК.

«Поэтому давайте сейчас не будем ничего комментировать», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что американцы должны сами разобраться «со своими делами», а также заявил, что в Кремле предпочитают взять паузу и дождаться ясности.

Он напомнил, что накануне лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о последних событиях в США.

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