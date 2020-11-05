Вильфанд заявил о снижении вероятности температурного рекорда в 2020 году

Роман Вильфанд (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Средняя температура 2020 года может не побить рекорд, установленный в 2016-м. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам Вильфанда, средняя глобальная температура за девять месяцев на данный момент находится на втором месте. Постепенно она приближается к рекордной температуре 2016 года. «Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась», — сказал руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд пояснил, что снижение вероятности среднегодового температурного рекорда связано с возникновением явления Ла-Нинья, которое снижает температуру.

В начале октября в Гидрометцентре заявляли, что сентябрь 2020 года оказался самым теплым в истории России за всю 130-летнюю историю метеорологических исследований. На всей территории России, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 года превысила норму. Также синоптики отметили, что крупнейшие аномалии более 4–6 градусов были зафиксированы на севере Евразии.