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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав опроверг сообщения о платной госпитализации в Коммунарку

Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке
Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Информация в СМИ о платной госпитализации заболевших коронавирусом в больницу в Коммунарке является недостоверной. Об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Информация абсолютно не соответствует действительности и порочит честь московской скорой и стационарной помощи. Приведенный в материале случай не имеет никакого отношения к работе московской скорой и московских больниц», — говорится в заявлении депздрава.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ранее «Новые Известия» опубликовали пост социолога Сергея Белановского, в котором говорится, что его 70-летнюю соседку с коронавирусом, которая живет в Подмосковье, скорая не стала забираться в больницу. После этого она обратилась в платную скорую, где ей предложили госпитализацию в Коммунарку за 100 тыс. руб., еще 20 тыс. руб. стоила поездка до больницы.

Как заявили в депздраве, описанная ситуация относится к работе частной скорой помощи в Подмосковье. Там также заявили, что все случаи, когда коммерческие скорые предлагали пациенту госпитализацию в больницу в Коммунарке за деньги, являются обманом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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