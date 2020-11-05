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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
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Прокурор Невады заявил о готовности оспорить возможный иск штаба Трампа

Аарон Форд
Аарон Форд (Фото: John Locher / AP)

Генеральный прокурор американского штата Невада демократ Аарон Форд заявил, что власти штата готовы противодействовать любым попыткам штаба кандидата в президенты от Республиканской партии, действующего главы государства Дональда Трампа оспорить результаты выборов, сообщает CNN.

«[Трамп] предъявлял нам иски дважды, может быть, даже трижды», — сказал он. Каждый раз эти иски удавалось отклонять, отметил генпрокурор.

Генпрокурор добавил, что штат принял меры для предотвращения мошенничества на выборах, такие как проверка подписей и присвоение каждому бюллетеню уникального штрих-кода.

Источники телеканала сообщили, что штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов в Неваде и Аризоне.

Выборы президента США. Главное
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

Менее чем за сутки до начала выборов суд округа Кларк в Неваде отклонил иск республиканцев, связанный с досрочным голосованием по почте.

Накануне штаб Трампа обратился в суд с требованием приостановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. В последних двух штатах, как утверждает команда президента, их не допустили к наблюдению за подсчетом на некоторых участках.

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3 ноября американские избиратели проголосовали на выборах. Исход пока не определен. До сих пор некоторые штаты не завершили подсчет голосов. Кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в 23 штатах, Трамп — в 27 штатах. По общему количеству голосов на первом месте кандидат от демократов, набравший 50,4% голосов. У нынешнего американского лидера 48%. После подсчета голосов в каждом из штатов формируется коллегия выборщиков, которые 14 декабря должны избрать президента.

Предварительные результаты выборов президента США
По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты
Штаты, где лидирует Дональд Трамп
Штаты, где лидирует Джо Байден
Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90%
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Источники: Bloomberg, Fox News

выборы президента США Дональд Трамп иск
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
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