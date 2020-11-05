Прокурор Невады заявил о готовности оспорить возможный иск штаба Трампа

Аарон Форд (Фото: John Locher / AP)

Генеральный прокурор американского штата Невада демократ Аарон Форд заявил, что власти штата готовы противодействовать любым попыткам штаба кандидата в президенты от Республиканской партии, действующего главы государства Дональда Трампа оспорить результаты выборов, сообщает CNN.

«[Трамп] предъявлял нам иски дважды, может быть, даже трижды», — сказал он. Каждый раз эти иски удавалось отклонять, отметил генпрокурор.

Генпрокурор добавил, что штат принял меры для предотвращения мошенничества на выборах, такие как проверка подписей и присвоение каждому бюллетеню уникального штрих-кода.

Источники телеканала сообщили, что штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов в Неваде и Аризоне.