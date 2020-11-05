В Москве от коронавируса вылечились еще 3,6 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3670 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам заммэра, с начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 329 201 человека.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за прошедшие 24 часа в Москве умерли 67 человек. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице составило 7071.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью снова обостряется. Он отметил, что это заметно по числу новых заболевших и госпитализаций.