Пандемия коронавируса , 05 ноя, 10:41
0
В Москве от коронавируса вылечились еще 3,6 тыс. человек
За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 3670 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По словам заммэра, с начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 329 201 человека.
Накануне оперативный штаб сообщал, что за прошедшие 24 часа в Москве умерли 67 человек. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице составило 7071.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью снова обостряется. Он отметил, что это заметно по числу новых заболевших и госпитализаций.