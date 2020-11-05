В ОБСЕ сочли необоснованными слова Трампа о нарушениях на выборах в США

Заявления действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов американского президента являются необоснованными и подрывают доверие населения к демократическим институтам. Об этом говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах президента США, размещенном на сайте организации.

«Необоснованные обвинения в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента США, в том числе в день выборов, подрывают веру общественности в демократические институты», — говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что организаторы при поддержке большого числа привлеченных граждан предприняли «невероятные усилия», что позволило голосующим сделать свой выбор, несмотря на юридические и технические проблемы, а также целенаправленные попытки действующего президента ослабить доверие к электоральному процессу«.

В организации выразили обеспокоенность «попытками ограничить подсчет законно поданных бюллетеней в контексте COVID-19 и расширения практики голосования по почте».

В заявлении добавляется, что у организации остаются озабоченности по поводу системы всеобщего голосования, несмотря на то, что США предприняли большие усилия по обеспечению избирательных прав.

«Участие женщин в политической жизни также возросло, но этой проблеме должно уделяться больше внимания», — пояснили в ОБСЕ.

Ранее Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане демократы пытались совершить манипуляции с голосами на президентских выборах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Дональд Трамп баллотируется на должность президента во второй раз. Его соперником является бывший вице-президент Джо Байден. Он представляет демократическую партию.