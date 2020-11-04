Путин пообещал «достойно» отметить 1100-летие принятие ислама Булгарией

Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений (Фото: kremlin.ru)

В России достойно подготовятся к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которая находилась на территории современного Поволжья. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

В ходе заседания к президенту обратился председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и попросил, чтобы празднование даты в 2022 году прошло на государственном уровне.

«Время еще есть, достойно подготовимся. Вместе с Вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно будет сделать, какие мероприятия провести. Сделаем это достойно, как мы умеем это делать, на хорошем государственном уровне», — ответил Путин. Он также добавил, что особая значимость этой даты в том, что «ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов».

Также Гайнутдин напомнил, что в 2023 году мусульмане отметят 200-летие возведения Московской исторической мечети, которая была построена в знак благодарности татарским и башкирским конным полкам за их подвиг в Отечественной войне 1812 года. В связи с этим Гайнутдинов попросил о реконструкции мечети.