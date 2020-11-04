Трамп и Байден в Twitter поспорили о победе на президентских выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев, действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что объявит о «большой победе» ночью. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

«Я выступлю с заявлением сегодня ночью. Большая победа!», — говорится в сообщении президента.

Основной соперник Трампа, кандидат от демократической партии Джо Байден в ответ заявил в Twitter, что победа будет за ним.

«Сохраняйте веру, ребята. Мы выиграем», — написал Байден.