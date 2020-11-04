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Общество ,  
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Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста «Коммерсанта»

Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники полиции начали проводить проверку по заявлению об избиении фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В отдел МВД России по району Дорогомиловский 3 ноября обратился гражданин с заявлением о нанесенных ему телесных повреждениях. По данному факту проводится проверка», — отметил представитель главка.

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Ранее газета сообщила, что Жданов выполнял редакционное задание на Кутузовском проспекте — снимал витрины обменных пунктов. Среди попавших в объектив журналиста обменников оказался пункт в районе дома № 18. В этот момент из обменника выбежали несколько человек, одетых в форму сотрудников ЧОПа, и после того, как Жданов отказался показать сделанные им фотографии, его избили.

В результате происшествия фотокорреспондент получил ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Он обратился в скорую помощь и сообщил об инциденте в ОМВД по Дорогомиловскому району.

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