В Совфеде оценили предложение ввести лимит на переводы для пенсионеров

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Регулировать на законодательном уровне реализацию инициативы о введении лимита на банковские переводы для пенсионеров будет достаточно сложно. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Инициатива продиктована добрыми намерениями — спасти деньги пенсионеров. Люди доверчивые, иногда приобретают чудесные таблетки «от ничего», пустышки или медицинские приборы, дающие мнимый эффект долголетия. Но я не представляю, как это администрировать, как отделить пенсионера осторожного от подверженного такого рода проблемам», — пояснил он.

Рязанский выразил сомнение, что предложение будет реализовано. Он также отметил, что более действенной мерой было бы повышение компьютерной грамотности. Более того, правоохранительным органам следует оперативно реагировать на подобные ситуации, на подъездах необходимо развешивать соответствующие предупреждения, заключил он.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, в свою очередь, в разговоре с РБК счел инициативу ненужной и создающей ряд неудобств.