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Политика ,  
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В Совфеде оценили предложение ввести лимит на переводы для пенсионеров

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Регулировать на законодательном уровне реализацию инициативы о введении лимита на банковские переводы для пенсионеров будет достаточно сложно. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Инициатива продиктована добрыми намерениями — спасти деньги пенсионеров. Люди доверчивые, иногда приобретают чудесные таблетки «от ничего», пустышки или медицинские приборы, дающие мнимый эффект долголетия. Но я не представляю, как это администрировать, как отделить пенсионера осторожного от подверженного такого рода проблемам», — пояснил он.

Рязанский выразил сомнение, что предложение будет реализовано. Он также отметил, что более действенной мерой было бы повышение компьютерной грамотности. Более того, правоохранительным органам следует оперативно реагировать на подобные ситуации, на подъездах необходимо развешивать соответствующие предупреждения, заключил он.

В России предложили ввести лимит на переводы для пенсионеров
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, в свою очередь, в разговоре с РБК счел инициативу ненужной и создающей ряд неудобств.

«[Инициатива] ограничит возможности пенсионерам, создаст им неудобства. Сами пенсионеры, скорее всего, отреагируют отрицательно. Многие думают, что все пенсионеры беспомощны, но есть работающие пенсионеры. Что их, ограничить?» — заявил он.

Сенатор предположил, что ограничить лимит переводов можно по желанию. К примеру, с позволения родственников предложить это пенсионерам, которые действительно попадают в группу риска.

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ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке
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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

В инициативе введения лимита на переводы с карт для пенсионеров проявляется дискредитация по возрастному признаку, заявила РБК член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Получается, что мы по вине преступников наказываем невиновных пенсионеров, исходя из того, что они не могут самостоятельно разобраться, достаточно доверчивы. Преступное сообщество пользуется этим, выбирая эту группу как наиболее доступную для совершения преступлений», — уточнила она.

Бессараб напомнила, что она и многие парламентарии предлагали усилить наказание для мошенников и использовать в суде преступление против пожилых граждан как отягчающее обстоятельство. Однако Верховный суд счел эту норму избыточной, добавила депутат.

С предложением не согласился и сенатор Антон Беляков. «Предложенная мера является необоснованной реакцией на снижение уровня защиты всей системы переводов, которую уже официально признали и ЦБ, и Сбербанк. Инициатива весьма сумбурна, так как из нее не вполне ясно, какие мошеннические операции должны пресекаться: добровольные переводы лиц пенсионного возраста на цели, которые не оправдывают их ожиданий, или техническое мошенничество», — заявил он РБК.

ЦБ в пандемию в 4 раза увеличил число блокировок мошеннических номеров
Финансы
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести лимит 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров в связи с ростом случаев телефонного мошенничества.

Банк России за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше в сравнении с 2019 годом.

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