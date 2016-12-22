В США свою кандидатуру на пост губернатора впервые выдвинул трансгендер

В штате Вермонт свою кандидатуру от Демократической партии на пост губернатора штата впервые в истории страны выдвинула трансгендер Кристина Хэллквист. Об этом сообщает CNN.
Хэллквист примет участие в праймериз Демократической партии, чтобы стать партийным кандидатом на эту должность.
По оценке издания, выдвижение Хэллквист имеет символическое значение для представителей ЛГБТ, поскольку ранее трансгендеры никогда не занимали высшие государственные посты.
В интервью CNN Хэллквист сказала, что не удивлена тому, что смогла начать участие в политической гонке, отметив «прогрессивные взгляды Вашингтона в вопросах гражданского права». Тем не менее, рассуждая о том, что сподвигло ее побороться за должность губернатора штата, она отметила, что при правлении президента США Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество «начались систематические атаки», и, по ее мнению, этот факт «должен пугать каждого».
Как заявила вероятный кандидат в губернаторы, ее участие в выборах будет способствовать появлению в политике США новых голосов и свежего взгляда.
«Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия», — сказала она.