Власти Польши отложили введение запрета на аборты на фоне протестов
Правительство Польши отложило введение ограничения на аборты после массовых акций протеста противников запрета. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика.
По его словам, по запрету на аборты «идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу».
Власти планировали опубликовать документ Конституционного суда 2 ноября, но этого не произошло. Таким образом, запрет не вступил в законную силу.
22 октября Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. В решении говорилось, что теперь жительницы Польши не смогут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью. После этого в стране начались массовые протесты. Одна из крупных акций прошла в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии, в ней приняли участие около 100 тыс. человек. В полиции также сообщали, что в ходе акций были столкновения. По их данным, «группа хулиганов» использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. В результате правоохранителями были задержаны более 30 человек.