Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Выборы президента США. Главное Политика, 11:01 В Москве за сутки COVID-19 заразились более 5,8 тыс человек Общество, 10:56 В Петербурге выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки Общество, 10:49 В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки Общество, 10:49 В России впервые выявили почти 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки Общество, 10:45 Власти Польши отложили введение запрета на аборты на фоне протестов Политика, 10:44 Трамп заявил о своей победе на выборах Политика, 10:35 В полиции опровергли удержание людей в квартире на севере Москвы Общество, 10:23 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 10:23 Выступление Байдена после завершения голосования в США. Видео Политика, 10:13 В Москве от CОVID-19 вылечились еще более 3,8 тыс. пациентов Общество, 10:08 РЖД запустили новую опцию для отслеживания билетов Общество, 10:05 Число погибших при землетрясении в Турции превысило 110 человек Общество, 09:52 Алиев заявил о готовности Азербайджана остановить войну в Карабахе Политика, 09:49
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Политика ,  
0 

Власти Польши отложили введение запрета на аборты на фоне протестов

Правительство Польши отложило введение ограничения на аборты после массовых акций протеста противников запрета. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика.

По его словам, по запрету на аборты «идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу».

Власти планировали опубликовать документ Конституционного суда 2 ноября, но этого не произошло. Таким образом, запрет не вступил в законную силу.

В Варшаве 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов
Политика

22 октября Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. В решении говорилось, что теперь жительницы Польши не смогут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью. После этого в стране начались массовые протесты. Одна из крупных акций прошла в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии, в ней приняли участие около 100 тыс. человек. В полиции также сообщали, что в ходе акций были столкновения. По их данным, «группа хулиганов» использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. В результате правоохранителями были задержаны более 30 человек.

Польша акции протеста запрет абортов
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Материалы по теме
В РПЦ выступили за введение моратория на аборты на время пандемии
Общество
В Варшаве 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter