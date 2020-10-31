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Политика ,  
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В Варшаве 100 тыс. человек вышли на митинг против запрета абортов

В Польше проходят акции протеста против решения правительства ограничить право на аборты. По оценкам мэрии, на улицы Варшавы вышли около 100 тыс. человек. Об этом в Twitter сообщила глава пресс-службы столичной мэрии Каролина Галецкая.

«Около 100 тыс. протестующих сейчас на улицах Варшавы», — написала она.

По данным полицейского управления города, во время протестных акций начались столкновения. Правоохранительные органы сообщили в Twitter, что «группа хулиганов» использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. В результате силовиками были задержаны более 30 человек.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Участники акции в социальных сетях сообщают, что столкновения произошли из-за нападения группы националистов на выступающих против запрета абортов граждан.

Протесты в Польше начались после того, как вечером 22 октября Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. Согласно решению, теперь жительницы Польши не смогут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Таким образом, женщина имеет право на данную процедуру только в случае изнасилования, инцеста или при угрозе жизни и здоровью.

Польша Варшава протест запрет абортов
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