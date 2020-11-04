Бывшего замглавы летного отряда «Россия» осудили на 6,5 лет колонии

В счет возмещения материального ущерба с осужденных солидарно взыскано в пользу потерпевшего по делу — спецотряда «Россия» — свыше 32,5 млн руб.

В 2015 году фигуранты дела участвовали в закупке стендов для проверки гидравлических систем самолетов. По тендеру оборудование должно быть новым и отечественного производства. В итоге были приобретены уже использованные голландские стенды.

Тюрина арестовали по обвинению в мошенничестве в 2017 году. Ранее фигурантами другого уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах оказались руководитель службы закупок «России» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков и инженер предприятия Сергей Чернухин.

Бывший генеральный директор летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и в 2017 году получил два года условно.

Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента Владимира Путина был создан в 2009 году. Он организовывает и осуществляет авиаперевозки главы государства и других высокопоставленных российских чиновников.