Бывшего замглавы летного отряда «Россия» осудили на 6,5 лет колонии
Останкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента России Андрея Тюрина к 6,5 годам колонии общего режима. Тюрин и другие фигуранты его дела в 2016 году присвоили больше 32 млн руб., мошенничая с закупками. По версии следствия, именно Тюрин был организатором преступной схемы, о приговоре сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.
«Суд признал виновным Тюрина по ч. 4 ст. 160 («Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере») и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечается в сообщении.
Кроме того, бывшего замглавы «России» обязали выплатить штраф 200 тыс. руб.
Другие подсудимые по делу также получили различные сроки. Начальник производства авиационно-технической базы СЛО Александр Рейхтман приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб., гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский получил шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб. Учредителя АО «Аэро-СНО» Евгения Ворновицкого суд приговорил к 6,3 годам колонии и штрафу в 100 тыс. руб.