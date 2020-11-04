Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом Общество, 01:51 «Локомотив» не спас. Российские клубы установили антирекорд в еврокубках Спорт, 01:27 Полиция Нью-Йорка попросила жителей «даже не пытаться» устроить волнения Общество, 01:23 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 01:15 Обама обратился к американцам словами «давайте выиграем» Политика, 01:08 Выборы президента США. Главное Политика, 01:00 Тренер «Локомотива» оценил ничью с «Атлетико» хуже проигрыша «Баварии» Спорт, 00:58 Бывшего замглавы летного отряда «Россия» осудили на 6,5 лет колонии Общество, 00:49 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 00:47 Франция отправит в ФРГ пациентов с COVID из-за нехватки мест в больницах Общество, 00:37 В Чечне заявили об удаленных из Instagram карикатурах на Charlie Hebdo Технологии и медиа, 00:24 В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта из ракетной системы «Смерч» Политика, 03 ноя, 23:54 Белый дом обнесли забором из-за угрозы беспорядков во время выборов Общество, 03 ноя, 23:46 Как устроен отпуск в новой реальности: не так, как год назад РБК и Hyundai Mobility, 03 ноя, 23:45
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 0 Байден 0
Общество ,  
0 

Бывшего замглавы летного отряда «Россия» осудили на 6,5 лет колонии

Останкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента России Андрея Тюрина к 6,5 годам колонии общего режима. Тюрин и другие фигуранты его дела в 2016 году присвоили больше 32 млн руб., мошенничая с закупками. По версии следствия, именно Тюрин был организатором преступной схемы, о приговоре сообщила пресс-служба суда, передает ТАСС.

«Суд признал виновным Тюрина по ч. 4 ст. 160 («Присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере») и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечается в сообщении.

Кроме того, бывшего замглавы «России» обязали выплатить штраф 200 тыс. руб.

В Москве арестовали замглавы президентского летного отряда «Россия»
Политика
Пассажирский самолет Ил-96-300 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo;

Другие подсудимые по делу также получили различные сроки. Начальник производства авиационно-технической базы СЛО Александр Рейхтман приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб., гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский получил шесть лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб. Учредителя АО «Аэро-СНО» Евгения Ворновицкого суд приговорил к 6,3 годам колонии и штрафу в 100 тыс. руб.

В счет возмещения материального ущерба с осужденных солидарно взыскано в пользу потерпевшего по делу — спецотряда «Россия» — свыше 32,5 млн руб.

В 2015 году фигуранты дела участвовали в закупке стендов для проверки гидравлических систем самолетов. По тендеру оборудование должно быть новым и отечественного производства. В итоге были приобретены уже использованные голландские стенды.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Коррупция высокого полета: в чем обвиняют главу летного отряда «Россия»
Политика
<p>Пассажирский самолет Ил-96-300 Специального летного отряда (СЛО) &laquo;Россия&raquo;</p>

Тюрина арестовали по обвинению в мошенничестве в 2017 году. Ранее фигурантами другого уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах оказались руководитель службы закупок «России» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков и инженер предприятия Сергей Чернухин.

Бывший генеральный директор летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и в 2017 году получил два года условно.

Специальный летный отряд «Россия» Управления делами президента Владимира Путина был создан в 2009 году. Он организовывает и осуществляет авиаперевозки главы государства и других высокопоставленных российских чиновников.

суд приговор мошенничество
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 0 Байден 0
Материалы по теме
В Москве арестовали замглавы президентского летного отряда «Россия»
Политика
Коррупция высокого полета: в чем обвиняют главу летного отряда «Россия»
Политика
Экс-гендиректору летного отряда «Россия» дали два года условно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter