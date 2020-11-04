В Чечне заявили об удаленных из Instagram карикатурах на Charlie Hebdo
Чеченская газета «Вести Республики», учрежденная министерством информации и печати региона, опубликовала карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Он ранее выпустил карикатуры на пророка Мухаммеда.
Позднее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Instagram удалил публикацию чеченской газеты.
«Наш ответ мракобесам из Charlie Hebdo», — написали в чеченской газете о своих карикатурах.
Редакция «Вестей Республики» уточнила, что выступает не против самой карикатуры как жанра, а именно против Charlie Hebdo. Рисунки журнала, по мнению «Вестей Республики», олицетворяют собой не свободу слова, но «свободу вседозволенности» и оскорбляют мусульман по всему миру.