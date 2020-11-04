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В Чечне заявили об удаленных из Instagram карикатурах на Charlie Hebdo

Чеченская газета «Вести Республики», учрежденная министерством информации и печати региона, опубликовала карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Он ранее выпустил карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позднее министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Instagram удалил публикацию чеченской газеты.

«Наш ответ мракобесам из Charlie Hebdo», — написали в чеченской газете о своих карикатурах.

Редакция «Вестей Республики» уточнила, что выступает не против самой карикатуры как жанра, а именно против Charlie Hebdo. Рисунки журнала, по мнению «Вестей Республики», олицетворяют собой не свободу слова, но «свободу вседозволенности» и оскорбляют мусульман по всему миру.

«Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ», — заявили в редакции.

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В середине октября под Парижем 18-летний молодой человек чеченского происхождения Абдулак Анзоров убил и обезглавил учителя, который во время одного из занятий рассказывал студентам о свободе слова и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед показом спорных рисунков преподаватель предлагал верующим и желающим выйти из класса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся типичным исламистским террористическим актом и пообещал, что «мракобесие и насилие не пройдут» в его стране. Политик отметил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире».

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Во время акции памяти в честь убитого учителя на государственных зданиях некоторых французских городов были спроецировали карикатуры из Charlie Hebdo.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после выступления Макрона назвал его вдохновителем терроризма во Франции. По мнению Кадырова, погибший преподаватель сам навлек на себя подобную участь, провоцируя учащихся.

«В результате его (учителя) вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора», — пояснил свою позицию лидер Чечни.

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