Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым

Олег Меньшиков в спектакле «Оркестр мечты. Медь» (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Театр имени М.Н. Ермоловой сообщил в Instagram об отмене всех спектаклей с участием народного артиста России Олега Меньшикова, которые должны были состояться в ноябре.

В театре уточнили, что такое решение принято из-за состояния здоровья актера. Других подробностей в сообщении нет.

Отменены спектакли «Игроки», «Макбет», «1900», «Оркестр мечты. Медь», «Из пустоты… (восемь поэтов)». Зрителям вернут деньги за билеты, пообещали в театре.

В октябре некоторые московские театры закрылись на карантин из-за распространения коронавируса. В частности, это «Ленком Марка Захарова», Театр имени Пушкина, «Школа современной пьесы», «Модерн», а также Театр имени Ермоловой. Последний продлил карантин до 10 ноября.