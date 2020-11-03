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Общество ,  
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В Турции утонула россиянка

Фото:Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

На юге Турции в городе Анталья во время отдыха утонула туристка из России. Об этом РБК сообщили в генеральном консульстве России.

По данным генконсульства, инцидент произошел 1 ноября. Туристка 1946 года рождения во время купания в море почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.

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3 ноября в турецкой Аланье (провинция Анталья) в результате крушения прогулочного судна погиб россиянин. В генконсульстве сообщали, что
в 10:00 по местному времени судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, где затонуло. Пассажиров оперативно высадили на отмель до приезда спасателей. Позже пассажиров доставили на берег, там им оказали медпомощь. В трюме затонувшего судна обнаружили тело гражданина России 1983 года рождения.

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