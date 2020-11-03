В Турции при крушении катера погиб россиянин

Фото: alanyahakkinda / Twitter

В турецкой Аланье (провинция Анталья) затонул туристический катер, на борту находились около 30 пассажиров. Об этом сообщают Hurriyet и телеканал NTV.

По данным СМИ, погиб один человек. Некоторые туристы сами смогли выбраться на берег, однако спасатели также работают на месте крушения.

Как отмечает NTV, катер затонул в 50–100 м от берега, причины неизвестны.

В генконсульстве России в Анталье РБК сообщили, что погиб россиянин 1983 года рождения.

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