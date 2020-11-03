В США началось голосование на выборах президента

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жители города Диксвилл-Нотч в штате Нью Гэмпшир проголосовали на выборах президента США, передает CNN.

В этом поселке с 1960 года начинается голосование на выборах, оно открывается сразу после полуночи (8:00 мск) в отеле The Balsams.

Итоги голосования подводятся сразу, в этом году все пятеро жителей поддержали кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В Нью Гэмпшире также проголосовал второй городок — Милсфилд. Там 16 жителей поддержали действующего президента Дональда Трампа, пять — Байдена.