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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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В Баку опровергли заявление Еревана об уничтожении колонн спецназа

Фото:mod.gov.az
Фото: mod.gov.az

Азербайджанские официальные лица заявили, что Армения распространяет недостоверную информацию об уничтожении колонны азербайджанско спецназа. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Telegram-канале.

«Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника», — заявили в Минобороны.

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В ведомстве считают, что таким образом армяне пытаются скрыть свои «растущие с каждым днем потери на поле боя».

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook, что подразделения азербайджанского спецназа продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике. Однако количество погибших не назвала.

«В результате военных действий на юго-восточном направлении фронта (Шехер — Кармир Шука — Тагавард) в последние дни Армия обороны и добровольцы устроили противнику настоящий ад в наших лесах и оврагах», — говорится в сообщении Степанян.

Военные действия на территории Карабаха между Арменией и Азербайджаном возобновились в конце сентября. С начала возобновления конфликта стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия.

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Последние переговоры состоялись 30 октября в Женеве при участии представителей Минской группы ОБСЕ. В ходе них Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Однако уже 1 ноября обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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