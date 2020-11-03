В Баку опровергли заявление Еревана об уничтожении колонн спецназа

«В результате военных действий на юго-восточном направлении фронта (Шехер — Кармир Шука — Тагавард) в последние дни Армия обороны и добровольцы устроили противнику настоящий ад в наших лесах и оврагах», — говорится в сообщении Степанян.

Военные действия на территории Карабаха между Арменией и Азербайджаном возобновились в конце сентября. С начала возобновления конфликта стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия.

Последние переговоры состоялись 30 октября в Женеве при участии представителей Минской группы ОБСЕ. В ходе них Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Однако уже 1 ноября обвинили друг друга в нарушении договоренностей.