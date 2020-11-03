Умер один из создателей мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

Владимир Шафранюк (Фото: animator.ru)

В возрасте 85 лет скончался создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк. Об этом сообщили РБК в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

Он был художником-конструктором кукол, использовавшихся в мультипликации.

Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Он учился в Московском инженерно-физическом институте. Шафранюк работал на «Союзмультфильме», в творческом объединении «Экран». Помимо серии кукольных мультфильмов о Незнайке, он участвовал в создании таких мультфильмов, как «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич».

Шафранюк был автором книги «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».