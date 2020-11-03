Общество , 03 ноя, 15:39
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Умер один из создателей мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк
Владимир Шафранюк
В возрасте 85 лет скончался создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк. Об этом сообщили РБК в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
Он был художником-конструктором кукол, использовавшихся в мультипликации.
Владимир Шафранюк родился в 1935 году. Он учился в Московском инженерно-физическом институте. Шафранюк работал на «Союзмультфильме», в творческом объединении «Экран». Помимо серии кукольных мультфильмов о Незнайке, он участвовал в создании таких мультфильмов, как «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич».
Шафранюк был автором книги «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».