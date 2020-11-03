Навальный посоветовал Лукашенко «отрезать себе 20 км» в Беловежской пуще

Алексей Навальный (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал интервью основателю Telegram-канала NEXTA Степану Путило. По мнению Навального, на фоне протестов главе государства стоило бы получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт национального перемирия и новые выборы.

«И с этими гарантиями безопасностями отрезать себе 20 км в Беловежской пуще и в ней жить. И пусть изберут нового президента», — заявил политик.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Тогда ЦИК объявила, что Лукашенко одержал победу на выборах, набрав более 80% голосов. Оппозиция назвала данные результаты сфальсифицированными, потребовала отставки президента и проведения новых выборов.

Европейские государства не признают Лукашенко легитимным президентом и поддерживают лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. При этом сам Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты являются провокацией Запада. Россия одной из первых поздравила Лукашенко с победой на выборах.