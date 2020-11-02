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Протесты в Белоруссии ,  
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В МВД Белоруссии сообщили о 300 задержанных на акции в Минске

Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске в ходе марша, прошедшего 1 ноября, были задержаны около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.

По данным ведомства, демонстрантов задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. В МВД также отметили, что «особое внимание» силовиков было направлено на поиск нарушителей, которые, как утверждают в ведомстве, планировали оказать силовое сопротивление милиции.

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Всего, по данным властей, 1 ноября в Белоруссии прошло 13 протестных акций.

Силовики применили светошумовые гранаты на акциях протеста в Минске
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Протестующие на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника в Минске

Накануне правозащитный центр «Весна» передавал, что на акциях протеста были задержаны свыше 220 человек. По их данным, наибольшее число протестующих задержали в Минске, еще несколько демонстрантов — в Гродно, Могилеве, Пинске, Осиповичах и в агрогородке Жодишки.

1 ноября в Минске прошел марш под названием «Дзяды» («Предки»), его приурочили ко дню поминовения. Акция проводится белоруской оппозицией ежегодно, но в этом году она не была согласована с властями и прошла в рамках протестных акций, которые проходят с 9 августа. Для разгона демонстрантов силовики использовали светошумовые гранаты, а также несколько раз стреляли в воздух. Перед началом акции в Минске была замечена бронетехника с пулеметами.

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Протесты в Белоруссии проходят почти три месяца. Демонстранты не согласны с итогами выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Протестующие требуют отставки президента, прекращения насилия над мирными гражданами и освобождения политзаключенных. Сам президент называет выборы состоявшимися. Страны Запада не считают Лукашенко легитимным президентом, Россия признала итоги выборов.

МВД Белоруссии задержания протестные акции
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