В МВД Белоруссии сообщили о 300 задержанных на акции в Минске
В Минске в ходе марша, прошедшего 1 ноября, были задержаны около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.
По данным ведомства, демонстрантов задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. В МВД также отметили, что «особое внимание» силовиков было направлено на поиск нарушителей, которые, как утверждают в ведомстве, планировали оказать силовое сопротивление милиции.
Всего, по данным властей, 1 ноября в Белоруссии прошло 13 протестных акций.