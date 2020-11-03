Путин направил соболезнования руководству Австрии из-за теракта в Вене

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Российский президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастиану Курцу в связи со стрельбой в Вене, жертвами которой стали четыре человека. Об этом сообщает Кремль.

Путин назвал произошедшее жестоким и циничным преступлением, «в очередной раз подтвердившим бесчеловечную сущность терроризма». Глава государства выразил уверенность, что террористы не смогут запугать людей, а также посеять вражду между представителями разных вероисповеданий.

Российский президент заявил о готовности России наращивать взаимодействие с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом и передал слова сочувствия родным и близким жертв.

Поздним вечером 2 ноября в Вене произошло шесть нападений. Первой была атака у синагоги на Зайтенштеттенгассе. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Одного из них полицейские застрелили.