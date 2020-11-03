МВД Австрии усилит контроль на границах после атаки в Вене

После стрельбы в центре Вены Австрия по согласованию со странами-соседями усиливает контроль на границах. Об этом сообщил генеральный директор полиции общественной безопасности Франц Руф, передает издание Focus.

В самой Вене поиск совершивших нападение ведут 150 спецназовцев, а расследованием произошедшего занимаются контрразведчики и криминальная полиция, отметил Руф.

Вечером 2 ноября неизвестные провели атаки в Вене. Нападения были совершены в шести разных местах в центре столицы. Стрельба началась у главной синаноги города Штадттемпель.

В результате нападений погибли два человека: прохожий скончался на месте, и одна женщина умерла в больнице от полученных ранений. По данным властей, пострадали еще более десяти человек.