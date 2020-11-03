Российские журналисты сообщили об обстреле их отеля в Вашингтоне

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Гостиницу в Вашингтоне, в которой остановилась съемочная группа НТВ, обстреляли. Никто из журналистов не пострадал. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента телеканала Алексея Веселовского. Такую же информацию о случавшемся подтвердил персонал отеля.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, выстрелов. <...> После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», — рассказал он.

Веселовский также рассказал, что, по словам сотрудницы отеля, которая общалась с полицейскими после происшествия, пули были «шальными». Они попали в лобби отеля во время перестрелки из двух машин.

В августе в результате уличной стрельбы в Вашингтоне погиб человек, еще девять были доставлены в больницу с ранениями.