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Российские журналисты сообщили об обстреле их отеля в Вашингтоне

Фото:Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Гостиницу в Вашингтоне, в которой остановилась съемочная группа НТВ, обстреляли. Никто из журналистов не пострадал. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента телеканала Алексея Веселовского. Такую же информацию о случавшемся подтвердил персонал отеля.

«Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, выстрелов. <...> После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба», — рассказал он.

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Веселовский также рассказал, что, по словам сотрудницы отеля, которая общалась с полицейскими после происшествия, пули были «шальными». Они попали в лобби отеля во время перестрелки из двух машин.

В августе в результате уличной стрельбы в Вашингтоне погиб человек, еще девять были доставлены в больницу с ранениями.

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