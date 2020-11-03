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Канцлер Австрии назвал нападение в Вене «ужасным терактом»

Нападение у синагоги в центре Вены — это «ужасный теракт», написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — говориться в сообщении Курца.

По словам канцлера, сейчас полиция должна «полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом». Для этого вооруженные силы Австрии возьмут на себя охрану объектов в Вене, которую ранее осуществляли полицейские.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер также назвал терактом атаки в центре Вены.

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Вечером 2 ноября в центре Вены у синагоги на Зейтенштетенгассе произошла стрельба. По данным газеты Kronen Zeitung, там также был взрыв: один из злоумышленников мог привести в действие пояс со взрывчаткой.

Позже полиция Вены сообщила, что неизвестные провели атаки в австрийской столице в шести разных местах, а нападавших было несколько. По данным правоохранителей, в результате нападения погиб прохожий. Несколько человек, в том числе один полицейский, серьезно ранены.

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