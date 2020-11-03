Канцлер Австрии назвал нападение в Вене «ужасным терактом»
Нападение у синагоги в центре Вены — это «ужасный теракт», написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — говориться в сообщении Курца.
По словам канцлера, сейчас полиция должна «полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом». Для этого вооруженные силы Австрии возьмут на себя охрану объектов в Вене, которую ранее осуществляли полицейские.
Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер также назвал терактом атаки в центре Вены.