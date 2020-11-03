Канцлер Австрии назвал нападение в Вене «ужасным терактом»

Вечером 2 ноября в центре Вены у синагоги на Зейтенштетенгассе произошла стрельба. По данным газеты Kronen Zeitung, там также был взрыв: один из злоумышленников мог привести в действие пояс со взрывчаткой.

Позже полиция Вены сообщила, что неизвестные провели атаки в австрийской столице в шести разных местах, а нападавших было несколько. По данным правоохранителей, в результате нападения погиб прохожий. Несколько человек, в том числе один полицейский, серьезно ранены.