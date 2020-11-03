Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 90

Число погибших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 98 человек. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

По данным ведомства, из 994 пострадавших в результате землетрясения 847 выписаны из больниц. По-прежнему проходят лечение 147 граждан.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море 30 октября. Его эпицентр находился близ города Сеферихисар провинции Измир. Больше всего пострадал турецкий город Измир, где было разрушено около 20 зданий.

Подземные толчки ощущались также на нескольких греческих островах. На острове Самос в результате землетрясения также погибли и пострадали люди.