МИД России выразил соболезнования Австрии в связи с терактом

Россия выражает соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«Соболезнуем Австрии», — сказала Захарова.

Она также отметила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими властями и проясняет вопрос гражданства убитых и пострадавших в ходе нападения.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба у синагоги на Зейтенштетенгассе. Газета Kronen Zeitung также сообщала о взрыве.