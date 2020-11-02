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Пандемия коронавируса ,  
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Туркменистан передал России гуманитарную помощь на сумму почти $1 млн

Фото:astrobl.ru
Фото: astrobl.ru

Туркменистан передал России партию гуманитарной помощи на общую сумму почти $1 млн на фоне пандемии. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передает ТАСС.

«Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», — отметил Руденко.

По его словам, большой груз «из пищевых продуктов, нефтяных продуктов и прочего» направили в Астрахань.

Руденко отметил, что отношения двух стран демонстрируют положительную динамику, что выражается и в увеличении торгового оборота.

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Фото:Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Как сообщается на сайте МИД России, гуманитарный груз весом около 1000 т был передан российской стороне «в рамках сотрудничества между странами, основанного на принципах стратегического партнерства».

В частности, помощь представлена туркменскими товарами, в том числе текстилем, строительными материалами, продовольствием.

«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — указано в заявлении МИД России.

В ведомстве добавили, что переданная продукция будет направлена медицинским учреждениям. В первую очередь она поступит задействованным в борьбе с коронавирусом учреждениям, а также организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам из групп риска.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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