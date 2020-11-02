Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» Александр Немченко

Александр Немченко (Фото: theatersadovskogo / Facebook)

Заслуженный актер Украины Александр Немченко, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики», умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского на своей странице в Facebook.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится в сообщении.

Немченко родился в ноябре 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Учась на втором курсе, Немченко получил роль барабанщика в фильме Леонида Быкова в «В бой идут одни старики» (1974).

В винницком театре Немченко сыграл 122 роли, в том числе шута в «Двенадцатой ночи». На его счету также роли в короткометражном фильме «Трудный участок» 1977 года, в ленте «Право руководить» (1981) и телефильме «Комбаты» (1983). Он закончил актерскую карьеру в 1993 году.