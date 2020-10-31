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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Галина Филимонова

Актриса Галина Филимонова, исполнившая роль Риты в фильме-спектакле 1970 года «А зори здесь тихие», умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на странице театральной мастерской Юрия Красовского в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров», — говорится в сообщении. В заявлении отмечается, что преданность актрисы и ее служение своему делу всегда вызывало восхищение.

«А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс. Спасибо Вам, Галина Ивановна!», — добавляется в сообщении.

Галина Филимонова родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде.
В 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г.А.Товстоногова).

С 1967 по 1970 годы выступала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, с 1970 по 1972 годы — в рижском Театре русской драмы, а с 1972 по 1974 годы — в ленинградском Театре драмы и комедии «На Литейном».

С 1974 года была актрисой Малого драматического театра.

Помимо актерской деятельности, Филимонова занималась и преподавательской. В частности, она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Премьера телеспектакля по одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» состоялась в 1970 году. Режиссер картины — Иван Рассомахин. Филимонова исполнила в ней роль Риты Осяниной — зенитчицы времен Великой Отечественной войны.

В 1993 году была удостоена звания Заслуженной артистки России.

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