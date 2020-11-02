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Загоревшийся склад с газовыми баллонами на юге Москвы обрушился

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Здание склада на юге Москвы, в котором хранились газовые баллоны, обрушилось после того, как там начался пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщается на сайте столичного главка МЧС России, пожар произошел по адресу: улица Газопровод, дом 4А.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Видео
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Пожар на территории склада произошел днем 2 ноября. По информации «РИА Новости», там хранились баллоны с газом общим объемом 600 куб. м.

Как сообщается на странице столичного департамента транспорта, из-за пожара было закрыто движение по улице Газопровод.

Пр информации источника агентства «Интерфакс», рассматриваются несколько версий пожара и взрыва. В частности, нарушение техники безопасности хранения газовых баллонов, разгерметизация баллона в виду его неисправности и короткое замыкание.

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