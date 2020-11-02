Школьница из Благовещенска спела по просьбе Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 13:29
Полезная автокосметика для зимы. Что купить и как пользоваться РБК и Авито Авто, 17:52 Рубль обновил минимум, биткоин — максимум. Как связаны курсы этих валют Крипто, 17:50 Мишустин подписал распоряжение об отставке главы мусорного оператора Общество, 17:50 СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Маругова Общество, 17:46 Мурашко поручил проверить сообщения о «сидячей госпитализации» в Томске Общество, 17:45 Мирзов повторил пост Нурмагомедова с отпечатком обуви на лице Макрона Спорт, 17:44 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 17:39 Глава ЦИК оценила установленный в Вологде «пень им. Эллы Памфиловой» Общество, 17:39 Kia Picanto провалил латиноамериканский краш-тест Авто, 17:38 Туроператоры объяснили данные о завозе коронавируса из Турции Общество, 17:38 Попова заявила о несоблюдении масочного режима в некоторых регионах Общество, 17:33 Какой иностранный язык учить после английского Экономика образования, 17:30  Письмо пастора, погибшего на «Титанике», выставят на аукцион Стиль, 17:29 Внутри горы в Аравийской пустыне построят отель Стиль, 17:23
Общество ,  
0 

Школьница из Благовещенска спела по просьбе Путина

Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса &laquo;Большая перемена&raquo;
Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» (Фото: kremlin.ru)

Школьница Елизавета Должникова из Благовещенска спела по просьбе президента Владимира Путина песню о России на встрече главы государства с финалистами конкурса «Большая перемена», передает ТАСС.

Сами учащиеся находились в Крыму на трибунах в детском центре «Артек». Путин общался с ними по видеосвязи.

Когда слово дали одной 15-летней школьнице из Благовещенска, президент попросил ее спеть. Должникова спела несколько строк: «Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе».

Путин дал совет школьникам по выбору будущей профессии
Общество
Владимир Путин

Путин поблагодарил школьницу, заметив, что если бы он находился рядом, то с «удовольствием бы обнял и расцеловал» ее.

Путин также предложил сделать творческий конкурс ежегодным. Школьники, которые будут признаны победителями «Большой перемены», получат денежные призы до миллиона рублей, а также возможность поступить в лучшие вузы страны.

Владимир Путин школьники образование
Материалы по теме
Московские школьники вошли в пятерку лидеров по глобальным компетенциям
Общество
Минпросвещения исключило введение обязательного ношения масок школьниками
Общество
Родители московских школьников рассказали о сбоях в электронном дневнике
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter