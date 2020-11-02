Школьница из Благовещенска спела по просьбе Путина

Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» (Фото: kremlin.ru)

Школьница Елизавета Должникова из Благовещенска спела по просьбе президента Владимира Путина песню о России на встрече главы государства с финалистами конкурса «Большая перемена», передает ТАСС.

Сами учащиеся находились в Крыму на трибунах в детском центре «Артек». Путин общался с ними по видеосвязи.

Когда слово дали одной 15-летней школьнице из Благовещенска, президент попросил ее спеть. Должникова спела несколько строк: «Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе».

Путин поблагодарил школьницу, заметив, что если бы он находился рядом, то с «удовольствием бы обнял и расцеловал» ее.