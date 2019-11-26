Путин дал совет школьникам по выбору будущей профессии

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что в юности «примерял» на себя различные профессии, в том числе моряка и летчика. Об этом он рассказал на открытом уроке в рамках форума «Проектория», передает ТАСС.

Так в ходе мероприятия глава государства ответил на вопрос школьника о выборе будущей профессии. По словам Путина, в молодости он приходил в профильные учреждения и наблюдал за людьми со стороны. Президент добавил, что по этой теме у него были «очень сложные дискуссии» с родителями и тренером, у которого он занимался в спортклубе «Турбостроитель».

Не определившимся с будущей специальностью он предложил поступить так же — прежде всего, пробовать «примеряться к разной рабочей обстановке», чтобы понять, будет ли человек получать удовольствие от этой работы на протяжении всей жизни.

При этом Путин отметил, что для успеха одного выбора недостаточно и необходимо в дальнейшем ежедневно «напряженно работать».

В 2017 году президент России рассказывал, как решил поступать на юридический факультет, куда ему посоветовали идти в приемной КГБ СССР.